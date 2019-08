Obiektywy Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM oraz Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM - początek świętej trójcy dla fotografów

Canon rozszerza linię obiektywów RF, wprowadzając na rynek modele RF 15-35mm F2.8L IS USM oraz RF 24-70mm F2.8L IS USM. Prezentowane obiektywy, wraz ze szkłem RF 70-200mm F2.8L IS USM, które ma zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, tworzą tzw. „świętą trójcę” dla fotografów, którzy rozpoczęli swoją przygodę z systemem EOS R.

RF 24-70mm F2.8L IS USM to standardowy obiektyw typu zoom o uniwersalnym zakresie ogniskowych, z kolei RF 15-35mm F2.8L IS USM to obiektyw o najszerszym kącie widzenia Canon do systemu EOS R. Spodziewany jeszcze w tym roku model RF 70-200mm F2.8L IS USM to jasny super kompaktowy teleobiektyw ze stałym światłem F2.8, który idealnie sprawdzi się w fotografii sportowej czy dzikiej przyrody. Trzy omawiane modele to swego rodzaju must-have dla wszystkich profesjonalistów i zaawansowanych entuzjastów fotografii. Łącząc wydajność optyczną, szybkość AF i wbudowaną stabilizację obrazu, obiektywy te umożliwiają fotografom i filmowcom rejestrowanie wysokiej jakości obrazów w każdych warunkach – od krajobrazu i architektury, przez portret i przyrodę, po sport i reportaż.

W lutym br. Canon zapowiedział wprowadzenie sześciu obiektywów RF. Z tej grupy niedawno na rynku pojawiły się obiektywy RF 24-240mm F4-6.3 IS USM i RF 85mm F1.2L USM. Prezentowane dziś modele RF 15-35mm F2,8L IS USM i RF 24-70mm F2,8L IS USM uzupełniają tę listę o kolejne pozycje. Jeszcze w tym roku na rynek wejdą zaś dwa ostatnie z zapowiedzianych obiektywów – RF 70-200mm F2.8L IS USM i RF 85mm F1.2L USM DS. Zaprezentowana do tej pory linia RF oferuje najwyższą jakość obrazu i wszechstronność, zarówno dla profesjonalnych fotografów, jak i entuzjastów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wykonywać wspaniałe zdjęcia za pomocą systemu EOS R.

Jakość optyczna w całej linii obiektywów Canon RF

Zarówno obiektyw RF 15-35mm F2,8 L IS USM, jak i RF 24-70mm F2,8 L IS USM zostały zaprojektowane w oparciu o pionierskie mocowanie Canon RF, które pozwala wycisnąć jeszcze więcej z nowych konstrukcji optycznych i w pełni wykorzystać ich potencjał. Obiektyw RF 24-70mm F2,8 L IS USM składa się z 3 soczewek asferycznych o ultraniskiej dyspersji i trzech formowanych szklanych elementów asferycznych. Z kolei obiektyw RF 15-35mm F2,8 L IS USM posiada dwie soczewki o ultraniskiej dyspersji i 3 formowane szklane soczewki asferyczne. Układ optyczny obu obiektywów koryguje aberracje i zniekształcenia, umożliwiając uzyskanie obrazów o wysokim kontraście, z ostrością od krawędzi do krawędzi obrazu w całym zakresie zoomu.

RF 24-70mm F2.8L IS USM to uniwersalny, standardowy zoom dla profesjonalnych fotografów, którzy szukają optymalnego rozwiązania do fotografii zarówno reporterskiej, jak i krajobrazowej. Obiektyw pozwala uzyskać piękne rozmycie tła, charakterystyczne dla konstrukcji o dużej przysłonie, przez co sprawdzi się doskonale jako obiektyw portretowy. Z kolei RF 15-35mm F2.8L IS USM to wydajny, ultraszerokokątny obiektyw o popularnym zakresie ogniskowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla fotografów uwieczniających krajobraz i architekturę. Cechuje go najszerszy zakres ogniskowych wśród obiektywów Canon o przysłonie F2.8. Jej duży otwór sprawia, że obiektyw ten może być doskonałym wyborem dla profesjonalistów specjalizujących się w fotografii sportowej, prasowej, a także astrofotografii.

Wybór profesjonalistów do fotografowania i filmowania

Prezentowane obiektywy są pierwszymi szkłami szerokokątnymi serii L, w których zastosowano 5-stopniowy stabilizator obrazu firmy Canon, oparty o innowacyjną technologię producenta. Dzięki temu fotografowie i filmowcy mogą z nich korzystać bez obaw, że drgania aparatu wpłyną niekorzystnie na ostateczny efekt pracy. Zastosowanie Dual Sensing IS wraz z Combination IS zwiększa skuteczność wykrywania drgań, a także automatycznie wykrywa, gdy zdjęcia są wykonywane ze statywu – wówczas wyłączają stabilizację w obiektywach. Pozwala to na wykonywanie niesamowicie ostrych zdjęć niezależnie od warunków fotografowania.

RF 15-35 mm F2.8L IS USM i RF 24-70 mm F2.8L IS USM to pierwsze obiektywy zmiennoogniskowe Canon o tak niskiej wartości przysłony z technologią Nano USM, która pierwotnie została wprowadzona w obiektywie EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Technologia Nano USM wykorzystuje układ silnika, który zapewnia szybkie ustawianie ostrości podczas fotografowania, a także płynne i ciche ustawianie ostrości podczas nagrywania wideo. Dzięki temu prezentowane obiektywy stanowią niezbędne narzędzie dla filmowców korzystających z systemu EOS R, ponieważ podczas nagrywania nie są rejestrowane niepotrzebne dźwięki silnika AF. RF 24–70 mm F2.8L IS USM, podobnie jak RF 24-105 mm F4L IS USM wyposażono także w technologię eliminującą niestabilność kąta widzenia (tzw. focus breathing), która przeciwdziała wahaniom perspektywy występującym czasem przy zmianie ostrości – zapewniając tym samym naturalny wygląd obrazu podczas ustawiania ostrości w czasie filmowania.

Wygodna obsługa, znana z serii obiektywów L

Podobnie jak pozostałe obiektywy RF, także obiektywy RF 15-35 mm F2.8L IS USM i RF 24-70 mm F2.8L IS USM są wyposażone w personalizowany pierścień kontrolny, któremu można przypisać podstawowe parametry, m.in. czasu migawki, ISO czy kompensacji ekspozycji. Oba szkła, charakteryzujące się wyjątkową trwałością i funkcjonalnością właściwą dla serii L, posiadają uszczelnienia oraz powłokę fluorową na przednich i tylnych elementach. To sprawia, że obie konstrukcje świetnie sprawdzą się podczas fotografowania w trudnych, wymagających warunkach.

Po testach obiektywów RF 15–35 mm F2.8L IS USM i RF 24–70 mm F2.8L IS USM, Ulla Lohmann, profesjonalny fotograf i ambasador Canon przyznała: "W centrum wszystkiego, co robię i co kocham najbardziej w mojej pracy, jest kreatywność. Podróżuję bardzo dużo, aby uzyskać jak najlepsze zdjęcia, więc potrzebuję sprzętu, który jest niezawodny i wszechstronny – ponieważ czasami nie mam możliwości powrotu w dane miejsce lub przenoszenia dużej ilości sprzętu. Z tego powodu uważam, że obiektywy RF 15-35mm F2.8L IS USM i RF 24-70mm F2.8L IS USM są idealnymi partnerami w podróży i są teraz podstawowym sprzętem w mojej torbie. Idealnie współpracują z systemem EOS R, są szybkie i stabilne, co pozwala mi uchwycić niepowtarzalne obrazy z niezwykłą ostrością – nawet w warunkach słabego oświetlenia, co poszerza moje możliwości kreatywnego fotografowania".

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aby uzupełnić dzisiejszą premierę obiektywów, firma Canon wprowadziła także aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla systemów EOS R i EOS RP, które dodatkowo poprawią skuteczność działania AF w obu bezlusterkowcach. Aktualizacja pozwoli teraz wykrywać i ustawić ostrość na oczach osób znajdujących się w dalszej odległości, niż pierwotnie, a także zapewnia szybsze wykrywanie oraz lepszą dokładność i śledzenie. Ponadto, inżynierowie oprogramowania sprzętowego uprościli wskaźniki wykrywania oka AF i poprawili częstotliwość odświeżania wskaźników zarówno w aparatach EOS R, jak i EOS RP. Aktualizacja będzie dostępna przed końcem września.

Obiektyw Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM

Wysokiej jakości, szerokokątny obiektyw o dużej ogniskowej

Ogniskowa 15–35 mm zapewnia szeroki zakres szerokich kątów, odpowiedni do fotografowania krajobrazów lub architektury

Duży, stały otwór przysłony F2.8 do fotografowania w warunkach słabego oświetlenia

3 elementy asferyczne i 2 elementy UD zapewniają najwyższą rozdzielczość od krawędzi do krawędzi obrazu - 5-stopniowy stabilizator obrazu umożliwia wykonywanie zdjęć z ręki przy dłuższych czasach naświetlania

Silnik Nano USM dla szybkiego, płynnego i cichego działania podczas filmowania

Dodatkowy pierścień kontrolny - daje bezpośrednią kontrolę nad ustawieniami TV/AV/ISO

Minimalna odległość ogniskowania 0,28 m przy powiększeniu 0,22x

Powłoki SWC (powłoka strukturalna) i ASC (powłoka Air Sphere) zapobiegają pogorszeniu jakości obrazu przez efekt flary i ducha

Obiektyw Canon RF 24-70mm F2,8L IS USM