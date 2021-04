Obiektywy: Canon RF 400mm F2.8L IS USM i Canon RF 600mm F4L IS USM oraz Canon RF 100 mm F2.8L MACRO IS USM

Canon Europe przedstawia trzy nowe obiektywy RF - Canon RF 400mm F28L IS USM i Canon RF 600mm F4L IS USM dołączają do szerokiej gamy doskonałych optycznie i wiodących w branży obiektywów RF dla systemu Canon EOS R, który powstał z myślą o przyszłości i który oferuje niezrównane możliwości dzisiejszym i przyszłym fotografom. Prezentowane superteleobiektywy idealnie nadają się dla profesjonalnych fotografów przyrody i sportu. Są pierwszymi w gamie RF produktami wyposażonymi w podwójny napęd, który umożliwia szybsze niż kiedykolwiek ustawianie ostrości i śledzenie rozgrywającej się akcji – nawet podczas fotografowania z prędkością 30 klatek na sekundę. Na rynek trafił również Canon RF 100 mm F2.8L MACRO IS USM – pierwszy w świecie makro-obiektyw AF z powiększeniem 1,4x. Obiektyw ten jest nieodzownym elementem wyposażenia każdego fotografa – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów – którzy pragnęliby rozwijać swoje umiejętności twórcze i korzystać z ogromnych możliwości aparatów i obiektywów systemu EOS R.



Canon RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM

Superteleobiektywy z niewiarygodnie szybkim autofokusem

Modele RF 400 mm F2.8L IS USM i RF 600 mm F4L IS USM bazują na przełomowych obiektywach EF 400 mm f/2.8L IS III USM i EF 600 mm f/4L III USM – dwóch ulubionych superteleobiektywach profesjonalnych fotografów sportu i przyrody. Chociaż optyka i mechanika tych obiektywów są w dużej mierze takie same jak w wersjach EF, oferują one zupełnie nowe możliwości dzięki pełnemu wykorzystaniu zalet rewolucyjnego systemu Canon EOS R i mocowania RF.

Profesjonaliści korzystający z tych obiektywów docenią niewiarygodne długości ogniskowych – szczególnie w połączeniu z extenderami RF 1.4x i 2x – jak również wspaniałe parametry optyczne, szybkie ustawianie ostrości, zmniejszoną wagę i lepsze wyważenie po podłączeniu do aparatu systemu Canon EOS R.

Obiektywy RF 400 mm F2.8L IS USM i RF 600 mm F4L IS USM oferują typowe zalety obiektywów Canon RF, takie jak sterowanie przysłoną co 1/8 kroku dla wideo czy ulepszony optyczny stabilizator obrazu dzięki systemowi komunikacji RF Mount, oferującemu stabilizację 5,5-stopniową[i]. Dodatkowo, obiektywy posiadają podwójny napęd, która zapewni przyszłym korpusom szybszy autofokus. Pozwoli to fotografowi uchwycić z daleka szybko rozgrywającą się, trwającą ledwie milisekundy scenę. Oba obiektywy oferują również trzy prędkości ręcznego ustawiania ostrości, co zapewnia precyzyjną kontrolę i możliwość ciągłej ręcznej regulacji ostrości – pozwala to na jej manualną zmianę bez przełączania trybów. Dodatkowo, fotograf może z góry zapamiętać dwa ustawienia ostrości i w razie potrzeby szybko je przywołać – oszczędza to czas w razie konieczności szybkiej reakcji i pozwala na przełączenie ostrości z jednego obiektu na drugi podczas nagrywania wideo. Pierścienia ostrości można również używać jako pierścienia sterującego w przypadku niektórych korpusów z serii EOS R.

Dzięki zastosowaniu szkła Fluorite i Super UD oraz powłok ASC i Super Spectra, nawet przy maksymalnym otwarciu przesłony f/2,8, obiektyw RF 400 mm F2.8L IS USM zapewnia wyjątkową ostrość w całym kadrze. Obiektyw RF 600 mm F4L IS USM cechuje się również minimalnymi zniekształceniami i odblaskami – nawet przy maksymalnie otwartej przysłonie f/4, zapewniając profesjonalne obrazy najwyższej jakości od krawędzi do krawędzi kadru. Dzięki dużemu otworowi przysłony (f/4 w przypadku RF 600 mm F4L IS USM i f/2,8 dla RF 400 mm F2.8L IS USM) oba obiektywy działają niezawodnie nawet przy słabym oświetleniu. Oba posiadają też 5,5-stopniową sta­bi­li­zację obrazu, redukując poruszone obrazy w słabych warunkach oświetleniowych – w efekcie są idealne dla profesjonalistów, potrzebujących doskonałego zdjęcia w każdej sytuacji.

Oba obiektywy budzą zaufanie swoją konstrukcją. Są lekkie i potrafią wytrzymać trudy profesjonalnego użytkowania. Niezależnie od tego, czy fotograf pracuje na mokrej od deszczu murawie czy w kurzu safari, obiektywy sprostają każdej próbie dzięki legendarnej jakości wykonania serii L i odbijającemu ciepło białemu wykończeniu.

Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

Doskonały do makrofotografii i portretów

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM to prawdziwie wszechstronny obiektyw – niezbędny element wyposażenia profesjonalistów, półprofesjonalistów i amatorów fotografii makro, martwej natury i portretów. Jego ponadprzeciętny współczynnik powiększenia 1,4: 1 – możliwy dzięki ruchomemu układowi obiektywu i krótkiemu tylnemu ogniskowaniu – pozwala fotografowi uchwycić wyjątkowo szczegółowe zbliżenia. Korzystna ogniskowa 100 mm przy przesłonie f/2,8 doskonale sprawdzi się w fotografii portretowej.

Oprócz niesamowitego powiększenia – zwiększonego w stosunku do odpowiednika EF (EF 100mm f/2.8L Macro IS USM) – obiektyw wyposażony jest w nowy pierścień kontroli aberracji sferycznej. Fotograf może dostosowywać efekt bokeh dla tła i pierwszego planu, jednocześnie uzyskując efekt rozmycia na obiekcie. Dziewięciolistkowy otwór o maksymalnej przysłonie f/2,8 oferuje płytką głębię ostrości i piękny efekt bokeh. Zaawansowana konstrukcja obiektywu RF 100 mm F2.8L MACRO IS USM zapewnia – podobnie jak w przypadku innych obiektywów z gamy RF – profesjonalną jakość, cechującą się ostrym i kontrastowym obrazem od krawędzi do krawędzi kadru.

RF 100 mm F2.8L MACRO IS USM oferuje również 5-stopniową optyczną stabilizację obrazu i 8-stopniową stabilizację obrazu (zgodnie ze standardem CIPA) po podłączeniu do aparatów EOS R5 i EOS R6, co znacznie ogranicza ryzyko poruszenia obrazu podczas fotografowania z ręki. Podwójny napęd Nano USM zapewnia płynne, dokładne i szybkie automatyczne ostrzenie. Działa ono praktycznie bezgłośnie, a jednocześnie tłumione jest "oddychanie" autofokusu, dzięki czemu obiektyw idealnie sprawdza się przy nagrywaniu filmów i w postprodukcji zdjęć robionych w technice Focus Stacking.

Canon RF 400mm F2.8L IS USM i RF 600mm F4L IS USM

Duże maksymalne otwarcie przesłony – odpowiednio f/4 i f/2.8 – zapewniające doskonałą jakość obrazu przy słabym oświetleniu

5,5-stopniowy stabilizator obrazu (zgodnie ze standardem CIPA)

Lekkie i nieuciążliwe przy długotrwałym fotografowaniu z ręki

9-listkowy kołowy otwór przysłony, który można regulować co 1/8 kroku, co zapewnia płynniejsze przejścia otwarcia przesłony przy nagrywaniu wideo

Pierścieniowy napęd USM, szybki procesor i zoptymalizowane algorytmy autofokusu – zapewniające ciche i szybkie ostrzenie automatyczne

Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

Pierwszy na świecie obiektyw AF makro oferujący niesamowite powiększenie 1.4x (1.4:1)[ii]

Pierścień do regulacji aberracji sferycznej, którym można dostosowywać efekt rozmycia na obiekcie i efekt bokeh

Maksymalna przysłona F2.8 zapewnia płytką głębię ostrości

9-listkowy kołowy otwór przysłony daje piękne akcenty rozmycia (bokeh)

Nawet 5-stopniowy optyczny stabilizator obrazu (według CIPA, z korpusem EOS R) i nawet 8-stopniowy stabilizator w połączeniu z aparatami EOS R5 i EOS R6 wykorzystującymi własny wbudowany układ stabilizacji obrazu

Podwójne silniczki nano USM dla płynnego i szybkiego autofokusu