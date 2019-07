Obiektywy marki Sigma - przegląd ciekawych modeli

Sigma 24-70 mm f/2.8 A DG OS HSM to propozycja dla wszystkich fotoreporterów czy fotografów ślubnych. Pozwala na ujęcie zarówno szerokich planów, jak i wykonanie zbliżeń. W połączeniu ze światłosiłą f/2.8 to obiektyw, który sprosta większości wyzwań bez konieczności zmiany instrumentów.

Sigma 24-70 mm f/2.8 A DG OS HSM

W fotoreportażu czy fotografii ślubnej historię opowiada się na różne sposoby - skupiając się na szerszym fragmencie historii i pokazując detale. Dodatkowo akcja dzieje się często naprawdę szybko, stąd na zmianę obiektywów nie ma czasu. Ogniskowe 24-70 mm to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podążać za dynamiczną akcją i wybierać właściwą perspektywę.

To co wyróżnia linię Sigma Art to świetne silniki systemu AF, które zapewniają wyjątkowo szybką, cichą i precyzyjną pracę. Dodatkowo ultradźwiękowy silnik HSM pozwala na ręczne doostrzanie bez konieczności przełączania się w tryb MF. Z Sigma 24-70 mm f/2.8 A DG OS HSM można więc natychmiastowo reagować na dziejące się wydarzenia i każdą chwilę pokazywać dokładnie tak, aby odpowiadała wizji fotografa lub zachowywała swojego ducha.

Alternatywą dla tego obiektywu jest Sigma 24-105 mm f/4 A DG OS HSM. Niestety przy wyborze tego modelu możliwość skorzystania z dużo szerszego zakresu ogniskowych oznacza konieczność rezygnacji z jasności f/2.8. Ciemniejszy obiektyw jednakże wciąż może sprawdzić się w wielu sytuacjach, a możliwość dodatkowego zbliżenia do głównego motywu może być nieoceniona.

Sigma 24-105 mm f/4 A DG OS HSM

Sigma 18-200 mm f/3.5-6.3 C DC OS HSM Macro - alternatywa dla obiektywów kitowych

Sigma 18-200 mm f/3.5-6.3 C DC OS HSM Macro to obiektyw pochodzący z linii Contemporary, która obejmuje budżetowe konstrukcje. Nie są one tak bezkompromisowe jak te z serii Art, jednakże wciąż zachowują bardzo dobre parametry i rezultaty. Ww. model może stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla obiektywu sprzedawanego w zestawie z aparatem. Niezwykle uniwersalny zakres ogniskowych umożliwiający zajęcie się niemal każdym gatunkiem fotografii, stanowi świetny punkt wyjścia dla początkujących fotografów, który pomoże im odnaleźć własną niszę.

Sigma 18-200 mm f/3.5-6.3 C DC OS HSM Macro

Obiektyw ten nie należy do najjaśniejszych, ale nie da się ukryć, że w przypadku takich konstrukcji konieczne było pójście na pewne kompromisy. Niemniej podobnie jak inne obiektywy marki Sigma i w tym udało się dostarczyć obraz o bardzo dobrej jakości (w szczególności po uwzględnieniu jego ceny). Zastosowano w tej konstrukcji ultradźwiękowy silnik HSM i optyczną stabilizację obrazu. Ta druga funkcja będzie szczególnie przydatna w przypadku korzystania z najdłuższych ogniskowych. Poza tym obiektyw ten posiada funkcję "makro", która pozwala uzyskać skalę odwzorowania 1:3. Nie daje to co prawda przepustki do prawdziwej makrofotografii (ta zaczyna się od skali 1:1), ale do świetnych zdjęć zbliżeniowych z pewnością wystarczy.