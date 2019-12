Który obiektyw jest lepszy dla portrecisty - do matryc APS-C czy pełnoklatkowych?

Na kanale YouTube Sonder Creative pojawiło się bardzo ciekawe porównanie obiektywów FujiFilm 56 mm f/1.2 i Zeiss Batis 85 mm f/1.8. Jest to więc zestawienie obiektywu dedykowanego do matrycy APS-C z instrumentem pełnoklatkowym.



Zdjęcia testowe wykonywali fotografowie Usman Dawood i Aneta Lusina. Obiektywy zostały przymocowane do aparatów Sony A7 III (Zeiss Batis) i FujiFilm X-T3 (obiektyw FujiFilm). Oba modele charakteryzują się zbliżonym polem widzenia i głębią ostrości podczas fotografowania z maksymalnie otwartą przysłoną, stąd w porównaniu chciano sprawdzić, który lepiej sprawdzi się w trakcie realizacji portretów. Wyniki miałyby dać odpowiedź na pytanie czy warto wydać około 10 500 złotych na zestaw Sony i Zeiss Batis, czy zaoszczędzić nieco pieniędzy stosując sprzęt FujiFilm, który jest dostępny za około 8500 złotych?

