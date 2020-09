Trzy błędy początkujących użytkowników szerokokątnego obiektywu

Fotograf krajobrazowy Mark Denney przygotował krótki poradnik, który w szczególności przyda się początkującym entuzjastom uwieczniania pejzaży - Skupia się w nim na najczęściej popełnianych błędach podczas korzystania z obiektywu szerokokątnego. Paradoksalnie krótka ogniskowa wydaje się łatwiejsza niż tele, gdyż nie trzeba martwić się aż tak o ostrość i zazwyczaj łatwiej jest operować głębią ostrości. Jednakże jak w przypadku każdego obiektywu, także szerokokątny wymaga solidnego opanowania warsztatu.



Obiektywy szerokokątne są najbardziej popularne w fotografii krajobrazowej. Dlatego właśnie ich dobre opanowanie jest kluczem do udanych pejzaży. Przede wszystkim biegłości wymaga operowanie szerokim polem widzenia, które zdecydowanie odbiega od tego, jak postrzega się świat gołym okiem. Stąd obiektywy szerokokątne mogą być kłopotliwe dla początkujących fotografów.

