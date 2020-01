Obiektywy Tokina mają problemy podczas pracy z aparatami Nikona z serii Z

Opinie świadczące o tym, że obiektywy niezależnych producentów powodują problemy podczas pracy z korpusami, których nie ma w przypadku oryginalnych instrumentów, można coraz częściej uznać za mit - W szczególności, odkąd na rynku pojawiły się adaptery typu Tamron Tap-in czy Sigma USB Dock. Niemniej w ostatnim czasie okazało się, iż użytkownicy obiektywów Tokina pracujący z aparatami Nikona z serii Z nie mogą korzystać z pełnej funkcjonalności optyki.



Okazuje się, iż cztery modele obiektywów Tokina - tj. Tokina AT-X 70–200mm F4 FX VCM-S, Tokina AT-X M100 AF PRO D, Tokina AT-X 107 AF DX NH Fisheye i Tokina AT-X 107 AF DX Fisheye - działają bez systemu AF podczas korzystania z adaptera Nikon FTZ (adapter ten umożliwia zamontowanie obiektywu z mocowaniem F do bezlusterkowców z serii Z). Według zapewnień Tokiny ww. instrumenty optyczne po włączeniu trybu manualnego ostrzenia będą działały bez zarzutu.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem