Obiektywy ultraszerokokątny NIKKOR Z 20mm f/1.8 S oraz teleobiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

Firma Nikon zaprezentowała dwa nowe obiektywy NIKKOR Z: ultraszerokokątny obiektyw NIKKOR Z 20mm f/1.8 S oraz teleobiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR. Oba obiektywy ustawiają ostrość szybko, cicho i płynnie oraz są uszczelnione w celu zapewnienia ochrony przed kurzem i wilgocią.

Obiektyw NIKKOR Z 20mm f/1.8 S to kolejny obiektyw z rodziny Nikon Z o otworze względnym f/1,8, zaliczający się do serii S o wysokich parametrach optycznych. Ten jasny, ultraszerokokątny obiektyw o ogniskowej 20 mm znakomicie sprawdza się, gdy jest potrzebna bardzo szeroka perspektywa. Zaawansowana konstrukcja układu optycznego, mocowanie Z o dużej średnicy oraz dziewięciolamelkowa przysłona o otworze względnym f/1,8 gwarantują świetne parametry zdjęciowe w każdym świetle. Dzięki minimalnej odległości zdjęciowej wynoszącej zaledwie 0,20 m, ostrość jest znakomita w całym kadrze, zwłaszcza na zdjęciach bliskich obiektów. Szkło ED oraz opracowana przez firmę Nikon przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna eliminują refleksy i flarę w każdych warunkach, dzięki czemu ten obiektyw do aparatów bezlusterkowych pozwala uchwycić więcej szczegółów widoku.

Obiektyw NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR dołącza do rodziny Nikon Z jako idealny obiektyw dla podróżników, pozwalający na rejestrowanie zdjęć i filmów bogatych w szczegóły. Jest on jednym z najmniejszych teleobiektywów zmiennoogniskowych, jakie są obecnie dostępne i łatwo mieści się w mniejszych torbach fotograficznych. Duża średnica mocowania Z pozwala na projektowanie obiektywów o unikalnej konstrukcji, z większymi soczewkami znajdującymi się bliżej bagnetu, zapewniającej znakomite wyważenie i komfort użytkowania. Konstrukcja optyczna gwarantuje ostre zdjęcia o żywych kolorach i wysokim kontraście, zarówno przy najkrótszej, jak i przy najdłuższej ogniskowej. Zaawansowana konstrukcja optyczna obiektywu NIKKOR pozwala filmowcom na pełne wykorzystanie możliwości aparatu Nikon z serii Z i rejestrowanie pięknych, pełnoklatkowych materiałów wideo.

Dirk Jasper, Product Manager w firmie Nikon Europe, powiedział: "Dzięki nowym obiektywom NIKKOR użytkownicy systemu Nikon Z mają do dyspozycji jeszcze więcej popularnych ogniskowych. Twórcy wizualni mają teraz jeszcze szersze możliwości kreatywnego reagowania na sytuacje podczas fotografowania oraz filmowania, zarówno w ciasnych przestrzeniach, jak i na łonie natury."

Przestrzeń i wolność. NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

Jasny ultraszerokokątny obiektyw f/1,8 do aparatów bezlusterkowych. Fenomenalna ostrość w całym kadrze i znakomita jakości zdjęć wykonywanych w słabym świetle.

Niesamowita ostrość. Ostrość jest znakomita, zwłaszcza na zdjęciach bliskich obiektów. Minimalna odległość zdjęciowa wynosząca zaledwie 0,20 m zapewnia fotografom pełną kontrolę nad kadrem, zarówno z bliska, jak i w nieskończoności.

Piękny efekt bokeh. Zaawansowana konstrukcja układu optycznego pozwala na uzyskanie efektownych rozbłysków i naturalnego efektu bokeh.

Ostre zdjęcia o wysokim kontraście. Szkło ED i soczewki asferyczne korygują aberracje chromatyczne, a opracowana przez firmę Nikon przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna eliminuje refleksy i flarę.

Świetny do filmowania. Ustawianie ostrości jest szybkie, płynne i ciche. Efekt "oddychania" obiektywu został praktycznie wyeliminowany.

Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. W celu ochrony przed kurzem i wilgocią uszczelniono każdą ruchomą część tubusu obiektywu.

Na wszystkie Twoje podróże. NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

Ultrakompaktowy teleobiektyw zmiennoogniskowy do aparatów bezlusterkowych serii Z. Pełnoklatkowy obiektyw o szerokim zakresie ogniskowych 24–200 mm do aparatów bezlusterkowych.

Idealny w podróży. Waży tylko 570 g i łatwo mieści się w mniejszych torbach fotograficznych. Przełącznik blokady zoomu zapobiega wysunięciu obiektywu podczas przechowywania w torbie.

Doskonała ostrość ujęć w zbliżeniu. Minimalna odległość zdjęciowa zaledwie 0,5 m przy ogniskowej 24 mm oraz 0,7 m przy ogniskowej 200 mm.

Znakomity do filmowania. Autofokus działa bardzo cicho. Zredukowano zarówno "oddychanie" obiektywu, jak i przesunięcie ostrości podczas zmian ogniskowej.

Ostre zdjęcia o wysokim kontraście. Soczewki asferyczne ze szkła ED i soczewki asferyczne minimalizują dystorsję w całym zakresie ogniskowych. Powłoka ARNEO firmy Nikon redukuje refleksy i flarę, dzięki czemu zdjęcia i filmy mają wyższy kontrast.

Odporność na pył i zachlapanie. W celu ochrony przed kurzem i wilgocią obiektyw został dokładnie uszczelniony. Powłoka fluorowa skutecznie chroni przed pyłem i brudem, nie obniżając jakości zdjęć.