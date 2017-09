Obok Mnie - konkurs fotograficzny dla dzieci

Zapraszamy do udziału w III dolnośląskim konkursie fotografii mobilnej dla dzieci w wieku do 13 lat - Obok Mnie. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku do 13 lat zamieszkujących na Dolnym Śląsku, fotografujących telefonem komórkowym, smartfonem lub tabletem. Celem konkursu jest zaprezentowanie wizualnej wrażliwości dzieci na otaczającą je rzeczywistość w postaci wystawy. SwiatObrazu.pl objął konkurs patronatem medialnym.



W czasach cyfryzacji fotografii, dostępności i łatwości zapisu tego, co jest "obok" za pomocą chociażby telefonu komórkowego, dorośli mają możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego człowieka. Poznania jego sposobu widzenia, kadrowania obrazu, jego wrażliwości i tego, co dla niego jest najbardziej interesujące w najbliższym otoczeniu. Będzie to również znakomita okazja dla młodych uczestników do poznania siebie nawzajem za pomocą porównania różnego, własnego sposobu patrzenia na świat. Tematyka zdjęć jest dowolna. Reklama

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych w tworzeniu obrazów fotograficznych za pomocą prostych, cyfrowych urządzeń i budowanie świadomości obrazu. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "Obok mnie" jest Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnica Karkonoska. Na zdjęcia czekamy do 15.11.2017 r. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na www.jck.pl

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl