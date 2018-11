Obracanie kamerą smartfona za pomocą wiertarki – czy to się może udać?

Na kanale COOPH pojawił się tutorial, który prezentuje banalnie prosty sposób na wykonanie narzędzia do tworzenia płynnych obrotów kamery w trakcie rejestrowania filmów. Wystarczy do tego... wiertarka. Chociaż połączenie wiertarki i smartfona może wydawać się mało przekonujące, to po zapoznaniu się z całą ideą, trzeba przyznać, że to bardzo pomysłowe rozwiązanie.

Efekty skorzystania z tego prostego patentu są naprawdę świetne. Pozwalają wprowadzić do filmów realizowanych przy pomocy smartfona bardzo ciekawe ujęcia. Co prawda może się od nich nieco zakręcić w głowie, ale np. obracanie kamerą w trakcie filmowania trików wykonywanych deskorolką to naprawdę dobry motyw.