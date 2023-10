Obrazy sztucznej inteligencji ukazują „przeciętne życie w USA”

John Kelly postanowił wykorzystać generatory obrazów sztucznej inteligencji do stworzenia „przeciętnych” obrazów z życia codziennego w USA - Są to obrazy, które przeszłyby bez specjalnego echa na tablicy Facebooka czy w innych portalach społecznościowych - zdjęcia, które pokazują przeciętne, codzienne życie.



Autor użył Midjourney, czyli generatora obrazów opartego o rozwiązania sztucznej inteligencji, który pozwala na tworzenie fotorealistycznych ilustracji tylko na podstawie wpisanego monitu tekstowego. John Kelly chciał stworzyć obrazy, które przypominają zwykłe zdjęcia, jakich miliony zapisujemy na naszych smartfonach. Chciał uzyskać efekt przeciwny do wystylizowanych, profesjonalnie wyglądających obrazów zazwyczaj generowanych przy pomocy sztucznej inteligencji.

