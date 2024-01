Obrazy wygenerowane przez tzw. sztuczną inteligencję, które wstrząsnęły światem fotografii w 2023 roku

2023 rok był kolejnym, w którym pojęcie sztucznej inteligencji było odmieniane przez wszystkie przypadki i pojawiało się niemal w co drugim newsie dotyczącym technologii - Nie inaczej było w przypadku fotografii, a 2023 rok okazał się czasem nieprawdopodobnie szybkiego rozwoju tych technologii, co spowodowało już niemałą rewolucję w świecie fotografii. Warto przypomnieć sobie kilka obrazów wygenerowanych przez rozwiązania tzw. sztucznej inteligencji, które sporo namieszały w 2023 roku.



Sztuczna inteligencja wygrywa konkurs fotograficzny

To musiało zdarzyć się prędzej czy później. Fotorealistyczne obrazy generowane przez rozwiązania tzw. sztucznej inteligencji osiągnęły niebywały poziom, i komuś przyszło na myśl, zgłosić taki obraz do konkursu fotograficznego. W lutym 2023 roku taki obraz zdobył pierwszą nagrodę w jednym z australijskich konkursów. Przez wielu było to określane punktem zwrotnym w "karierze" dynamicznie rozwijających się algorytmów zdolnych do kreowania obrazów.