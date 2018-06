Obróbka zdjęć dla początkujących. Nie rezygnuj z możliwości poprawienia swoich zdjęć

Mówiąc o cyfrowej obróbce zdjęć często mamy na myśli bardzo skomplikowane zabiegi na pograniczu fotografii i malarstwa czy nawet manipulacji obrazem. W rzeczywistości jest jednak inaczej: zwykle to właśnie najprostsze czynności edycyjne pozwalają zmienić zdjęcie przeciętne w rewelacyjne.

Obróbka i korekta zdjęć mają decydujący wpływ na ogólne wrażenie, jakie wywiera fotografia. Wykonana sprawnie i z wyczuciem zaowocuje zachwytem osób oglądających nasze zdjęcia - w tym osób fotografowanych. Dobra obróbka to przede wszystkim dobór odpowiednich narzędzi, dzięki którym można dokonać niemal dowolnych korekt i zmian na fotografiach.

Dlatego z przekonaniem zapraszamy na przygotowany w naszej redakcji e-kurs: Obróbka zdjęć dla początkujących.

Przedstawiamy w nim techniki modyfikacji zdjęć cyfrowych, stosowane na co dzień przez zawodowych fotografów.

Wiele spośród zamieszczonych w e-kursie technik zostało pokazanych z wykorzystaniem najpopularniejszego programu Adobe Photoshop. Jednak przedstawione narzędzia pojawiają się w zdecydowanej większości programów do obróbki zdjęć pod podobną nazwą i charakteryzują się zbliżonym działaniem. Dzięki temu zamiast instrukcji krok-po-kroku jak wykonać konkretną operację w jednym, ustalonym programie, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci zastosować wspomniane narzędzia w praktyce z wykorzystaniem dowolnego, wybranego przez Ciebie oprogramowania. Dzięki e-kursowi szybko nauczysz się najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych technik edycji zdjęć.

Ważne E-kurs podzielony jest na lekcje, przesyłane na Twój adres e-mail raz w tygodniu. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz i kiedy masz wolny czas. Uczestnicy otrzymują: 7 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF;

dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

dodatek specjalny: Szkolenie internetowe Kreatywna ekspozycja Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

certyfikat ukończenia e-kursu Uwaga E-kurs rozpoczyna się 26 czerwca 2018 r. Do dnia rozpoczęcia e-kursu dostępny jest w niższej cenie - obecnie cena to jedynie 75 zł. Cena regularna e-kursu to 120 zł. Program e-kursu Obróbka zdjęć dla początkujących

Lekcja 1 Skalowanie i kadrowanie

Rozpoczynamy od dwóch podstawowych i często niestety pomijanych działań edycyjnych: skalowania i kadrowania zdjęć. Te dwie, na pozór banalne, czynności w praktyce okazują się bardzo istotne dla ostatecznego wyglądu zdjęć: właściwe kadrowanie na etapie edycji gotowego zdjęcia to sposób na uczynienie przemyślanej kompozycji idealną (a także często na uratowanie mniej udanego zdjęcia), a odpowiednie przeskalowanie fotografii po zakończeniu obróbki, a przed przeniesieniem na papier lub do internetowej galerii sprawia, że zdjęcie pokazuje maksimum swojego potencjału.

Lekcja 2 Tworzenie pięknych zdjęć czarno-białych

W świadomości większości miłośników fotografii, zdjęcia w odcieniach czerni i bieli znacząco górują nad swoimi barwnymi odpowiednikami pod względem poziomu artystycznego oraz wrażenia, jakie wywierają na odbiorcy. Jednak żeby pracę czarno-białą można było uznać za dobrą, konieczne jest coś więcej, niż tylko proste usunięcie z nich informacji o kolorze.

Lekcja 3 Techniki HDR w teorii i praktyce

Specyficzny klimat panujący wokół technik HDR jest źródłem wielu nieporozumień i mitów. Z tego powodu nie tylko szukanie bardziej konkretnych informacji na ten temat, ale też pisanie o nim nie należy do zadań prostych. My, w ramach kolejnej lekcji postaramy się ująć temat korzystania z technik HDR w całościowy sposób – tak aby przekazać Wam jak najwięcej informacji teoretycznych i praktycznych, a przy okazji nieco to wszystko odczarować.

Lekcja 4 Korygowanie typowych wad zdjęć

Osoby, które zdobyły już pewne fotograficzne doświadczenie, łatwo zapominają o kwestiach podstawowych. Pojawia się więc częstsza niż do tej pory konieczność korygowania pewnych drobnych usterek. Wracamy do podstaw: radzenia sobie z najczęstszymi problemami technicznymi nękającymi każdego fotografa: ekspozycja i kontrast, kolorystyka i detale, wady obiektywu i geometria obrazu

Lekcja 5 Techniki wyostrzania obrazu

Kwestią wyostrzania obrazu cyfrowego zajęliśmy się już wstępnie w pierwszej lekcji. Teraz uporządkujemy tę wiedzę i uzupełnimy o kolejne fakty tak, aby była to jak najbardziej kompletna baza informacji na ten temat.

Lekcja 6 Drukowanie i zarządzanie kolorem krok po kroku

Widzimy coś pięknego i barwnego na tyle, że chcemy to odwzorować na zdjęciu w taki sposób, jak wygląda w rzeczywistości. Później pragniemy z taką samą dokładnością przenieść zdjęcie na papier. Czy nam się to uda? Wszystko zależy od tego, jak skonfigurowany jest nasz komputer – chodzi konkretnie o aspekt zarządzania barwą monitora, drukarki i innych urządzeń obrazujących – oraz czy potrafimy ustrzec się pewnych błędów podczas wykonywania odbitek. Nawet bowiem najlepsze narzędzia sprzętowe i software'owe nie pomogą nam, jeśli będziemy korzystać z nich w niewłaściwy sposób. Opanowanie kilku prostych, zaprezentowanych w naszej lekcji zasad, pomoże wam uzyskać naprawdę znakomite rezultaty.

Lekcja 7 Efekty specjalne dla miłośników fotografii

Tematem siódmej lekcji są techniki efektowe oraz zabiegi edycyjne szczególnie przydatne dla fotografów cyfrowych. Dowiecie się jak korzystać z masek obrazu, inteligentnych filtrów, symulować działanie filtrów zmiękczających i połówkowych, tworzyć przekonującą iluzję małej głębi ostrości i przeprowadzać wiele innych ciekawych zabiegów na zdjęciach.