Modułowa konsola Monogram ma zrewolucjonizować obróbkę zdjęć

Konsola Monogram składa się z modułów i jest adresowana do wszystkich fotografów oraz filmowców, którzy chcą prościej i efektywniej działać w trakcie post produkcji. Jest to udoskonalona wersja konsoli Palette Gear i główną innowacją jest zastosowanie w niej nowego modułu Orbiter wykorzystującego specjalny dysk czuły na nacisk i umożliwiający swobodne obracanie pierścieniem. Narzędzie to ma być szczególnie przydatne w trakcie dostosowywanie kolorystyki w wideo. Dzięki niemu ma także stać się bardziej efektywna obróbka zdjęć.



Konsola Monogram - z nią obróbka zdjęć jest dużo prostsza Konsola Monogram składa się z modułów, które można łączyć w dowolny sposób. Pozwala to nie tylko na dopasowanie rodzajów narzędzi do aktualnych potrzeb, ale również takie ich połączenie, aby możliwie najlepiej odpowiadało sposobowi pracy czy przyzwyczajeniom (a także wpasowywało się w blat biurka i leżące na nim pozostałe akcesoria, takie jak np. klawiatura czy tablet graficzny). Urządzenie oparte jest o moduł główny, który łączy się z pozostałymi w prosty sposób - wykorzystując połączenia magnetyczne.