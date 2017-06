Obróbka zdjęć z wakacji - poradnik dla początkujących, odc 2

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić ze zdjęciami po powrocie z podróży i zgraniu zawartości kart pamięci na dysk twardy komputera (pamiętajcie: pozostawienie fotografii na karcie to dopraszanie się o ich bezpowrotną utratę!) będzie ich przejrzenie i selekcja. A właściwie kilka selekcji. W pierwszej z nich odrzucamy zdjęcia ewidentnie nieudane pod względem technicznym. W kolejnych będzie już trudniej, bo z coraz lepszych fotografii będziemy musieli wybrać te najlepsze, które wejdą w skład pamiątkowego albumu. Nie może być ich zbyt wiele. Wprawdzie zestaw pamiątkowych zdjęć z wakacji to nie fotoreportaż i w związku z tym nie musi sobie liczyć kilkunastu zdjęć, ale też nie powinien mieć ich więcej niż sto.

HDRI

W przypadku pamiątkowych zdjęć wakacyjnych, techniki HDRI należy zaliczyć do zabiegów o charakterze głównie efektowym, choć w wielu sytuacjach stanowić mogą one atrakcyjną alternatywę dla zwiększania rozpiętości tonalnej zdjęć poprzez rozjaśnianie obszarów zacienionych. W fotografii pamiątkowej zastosowanie znajdują zarówno jedno-, jak i wieloekspozycyjne techniki HDRI, choć te drugie są trudniejsze w użyciu z uwagi na to, że na wakacjach z reguły nie mamy do dyspozycji statywu. Generalnie jednak technik jednoekspozycyjnych używać będziemy w stosunku do scen dynamicznych i zmieniających się z czasem (a więc również większości zdjęć portretowych i pamiątkowych), podczas gdy techniki wieloekspozycyjne pozostaną domeną fotografii pejzażowych i architektonicznych.

Techniki HDRI pozwalają wykonać udane zdjęcia pięknych miejsc nawet wówczas, jeżeli panujące w nich warunki oświetleniowe nie należą do prostych. Najlepsi fotografowie najczęściej starają się wykorzystywać tę technikę w taki sposób, aby fakt jej użycia pozostawał niezauważony dla niewprawnych oczu. (Fot. Kent Pledger)