Od dziecka byłem zafascynowany Japonią - Tomasz Lazar

Wystawa 生死 -しょうし to premierowy pokaz galeryjny dwóch serii zdjęć Tomasza Lazara: Morza drzew oraz Pamiętnika gaijina. Japoński tytuł odnosi się do cyklu nieustannego wędrowania, kołow-rotu narodzin i śmierci. Oba projekty przybiorą kształt instalacji fotograficznych, pokazujących wypartą, nocną stronę życia metropolii.

Las Aokigahara to malowniczy las położony około 100 km od Tokio w Japonii, porastający północno-zachodnie podnóże góry Fuji. Zwany "Lasem Samobójców" lub "Morzem Drzew" (nazwa japońska - "Jukai"), z lotu ptaka przypomina zielony ocean. Las powstał w sposób naturalny około 1000 lat temu, po erupcji wulkanu Fuji. Zajmuje w przybliżeniu powierzchnię 35 km2.

