Od makro do mikroświata na jednym ujęciu

Niemal każdy przyglądał się czasem różnym rzeczom, zastanawiając się, co można by zobaczyć umieszczając je pod szkłem powiększającym czy mikroskopem - I chociaż zazwyczaj taką ciekawość można zaspokoić wyszukując obrazy w sieci, to jednak nieczęsto można odbyć prawdziwą podróż od skali makro do mikro. Właśnie na to pozwalają filmy realizowane przez Macrofying.



Od makro świata do mikro na wyjątkowych makrofotografiach Dookoła nas, na wyciągnięcie ręki, istnieje ogromny, niewidoczny gołym okiem świat. To mikroświat. Profil Macrofying na Instagramie pomaga go odkryć. To zbiór niesamowitych ujęć, które ukazują płynne przejście od skali makro - codziennie dostępnej każdemu z nas - do skali mikro uzyskiwanej poprzez szkła powiększające, soczewki makro czy mikroskopy. To płynne przejście daje niesamowity efekt, który można kojarzyć niekiedy z lądowaniem na obcej planecie lub wycieczką w kosmos.