Od nauczycielki i paparazzi po niezwykłe ujęcia krajobrazów z lotu ptaka

Na wysokości tysiąca metrów z rozwianymi przez wiatr włosami Hulia Boz powoli przesuwa się, tak by znaleźć się na krawędzi kabiny helikoptera. 35-latka z Sydney nie przepada za sportami ekstremalnymi i nie zamierza z niego skakać. Zamiast tego wychyla się, aby zrobić doskonałe zdjęcie z lotu ptaka. "Niezależnie od tego, jak dobrze znasz teren lub miejsce, w którym zamierzasz robić zdjęcia, nigdy nie masz takiej kontroli, jaką możesz mieć pracując w innych dziedzinach fotografii - jak np. robienie zdjęć do magazynu" - powiedziała Boz, opisując uczucie, jakie towarzyszy jej podczas fotografowania australijskich krajobrazów z lotu ptaka.

"Początkowo fajnie było oglądać swoje zdjęcia na okładkach czasopism. Ale trzy lata temu straciłam pasję do fotografowania celebrytów. Od tamtego momentu wiedziałam, że potrzebuję zmiany" .

Hulia Boz została jednak nauczycielem plastyki, ponieważ jako pierwsze dziecko swoich rodziców musiała mieć pewny zawód, aby samodzielnie się utrzymać. Po przepracowaniu dziesięciu lat skoczyła na głęboką wodę i kupiła pierwszy aparat fotograficzny. Wkrótce potem dostała pracę jako paparazzi - codziennie fotografowała takich celebrytów jak Oprah, Cate Blanchett, członków zespołu One Direction, książę Harry czy książę William.

