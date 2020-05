Fotograf wydrukował zdjęcia na glonach - kulisy nietypowego projektu

Istnieją różne media i techniki, pozwalające na stworzenie nietypowych odbitek, ale Russell Marx wybrał naprawdę nietypowe medium - Fotograf wykorzystał do stworzenia swojej odbitki algi, a efekt jego pracy jest naprawdę ciekawy.



Odbitka wykonana za pomocą alg

Russell Marx jest studentem neurobiologii i niedawno nabył powiększalnik oraz zaczął myśleć o sposobach wykorzystania go do interesującego projektu fotograficznego. "Zawsze lubiłem biologię i inspirowałem się sztuką związaną z mikrobiologią, szukałem więc sposobu na połączenie nauki oraz sztuki" zdradził autor nietypowej odbitki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wystawiania na działanie światła chemikaliów, Russell Marx postanowił przygotować ekspozycję z fotoczułych organizmów.