Odporność kamery Nikon KeyMission 360 testuje tygrys

Nikon KeyMission 360 kamera wyposażona została w dwa obiektywy typu rybie oko nagrywa sferyczne filmy 360 stopni w rozdzielczości 4K oraz Full HD. Obudowa kamery jest wodoszczelna oraz znosi niskie temperatury i pył, jest także odporna na wstrząsy oraz posiada elektroniczną redukcję drgań obrazu, co sprawdził tygrys sumatrzański.

Do sieci trafił film przestawiający zmagania tygrysa sumatrzańskiego z kamerą Nikon KeyMission 360. Testy wytrzymałościowe przebiegły nadzwyczaj dobrze, urządzenie z kilkoma śladami po tygrysich zębach pozostało praktycznie nieuszkodzone, nadal zdolne to rejestracji filmy 360 stopni.

