Odrobina zimy w latem. Inne spojrzenie na Wyspy Owcze niemieckiego fotografa

Fotograf Felix Inden postanowił uchwycić efemeryczne zimowe krajobrazy Wysp Owczych. "Polecam wszystkim wykonanie eksperymentu polegającego na wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „Wyspy owcze”, a następnie przełączenie się na obrazy – zdecydowana większość to krajobrazy w kolorze zieleni. Chwilę będziecie musieli poszukać naprawdę zimowych ujęć, dlatego postanowiłem sfotografować wyspy w ich zimowej odsłonie” – mówi fotograf.

"Często łatwiej powiedzieć niż zrobić, biorąc pod uwagę klimat Wysp Owczych. To nie jest miejsce, w którym mroźne warunki utrzymują się przez dłuższy czas. Najczęściej jest to jeden lub dwa śnieżne dni w roku, po których natychmiast pojawia się nowy deszcz i wszystko zmywa. W okresie robienia zdjęć byłem całkowicie uzależniony od śledzenia prognoz pogody" – dodaje Felix Inden.

