Odszedł edytor zdjęć AP, który podjął decyzję o publikacji zdjęcia z ataku napalmem w Wietnamie

Zmarł Huel Bell, który kierował działem fotograficznym Associated Press (AP) i podjął decyzję o publikacji fotografii nazywanej Napalm Girl wykonanej przez Nicka Uta - Edytor odszedł w poniedziałek 29 stycznia 2024 roku w Sunnyvale w Kalifornii po walce z zapaleniem płuc.



Zdjęcie tzw. Napalm Girl ukazuje poparzone dzieci napalmem, które uciekają z wioski zaatakowanej w czasie Wojny w Wietnam. Najbardziej wstrząsający jest widok nagiej dziewczynki, która biegnie przerażona w kierunku fotografa. To Pan Tli Kim Phuc, która szczęśliwie przeżyła ten dzień i obecnie jest obywatelką Kanady. Od 1994 roku jest ambasadorką dobrej woli UNESCO.

