Przełom lata i jesieni to wysyp nowych kolekcji w świecie mody, a co za tym idzie - wysyp sesji zdjęciowych. Przedstawiamy dziś oryginalną sesję, opublikowaną w jesiennej edycji magazynu W. Za obiektywem Brianna Capozzi, która w swojej twórczości stara się sprawić, aby ​​piękne modelki stały się również interesujące.



"Fajnie jest robić zdjęcia pięknych dziewczyn, ponieważ szanse, że zdjęcia będą dobrze wyglądać są znacznie większe, nawet jeśli masz blade pojęcie o fotografii. Jednak we współczesnym świecie fotografii mody, gdzie wszyscy jesteśmy przeładowani zdjęciami pięknych i chudych dziewcząt, podobnie jak ze zdjęciami katastrof, którymi bombardują nas wiadomości, staliśmy się odczuleni na większość symetrycznych twarzy i doskonałych ciał. Dlatego w swojej twórczości staram się wykorzystywać kobiecą formę, aby budować fascynujące kompozycje i scenariusze z oryginalnym i odświeżającym spojrzeniem na współczesny rynek mody" – mówi Capozzi.

