Oferta firmy Benro powiększyła się o serie produktów dla zawodowych fotografów

Jak informuje polski dystrybutor, znana i lubiana przez fotografów marka Benro została poszerzona o dwie nowe linie produktów. Są to profesjonalne statywy Benro MACH3 oraz plecaki fotograficzne Benro Sherpa.

Jak informuje producent, MACH3 to najbardziej zaawansowana linia statywów w ofercie Benro. Statywy te występują w czterech rozmiarach, łączą w sobie klasyczny design z nowoczesnymi materiałami i są świetnymi statywami do pracy w trudnym terenie lub ciężkich warunkach atmosferycznych. Wszystkie statywy z serii Mach3 wyposażone są w amortyzator który tłumi drgania w momencie opuszczania kolumny z głowicą. Kolejną zaletą statywów MACH3 jest możliwość zamocowania kolumny w odwróconej pozycji tak by głowica znajdowała się bliżej podłoża. Wszechstronność statywu uzupełnia funkcja monopodu czy możliwość przystosowania jednej z nóg oraz kolumny centralnej do roli w pełni użytecznego monopodu. W zestawie handlowym znajduje się pokrowiec, zestaw kolców do nóg oraz krótka kolumna, same statywy są atrakcyjnie wycenione.