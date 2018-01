Ogłoszenie dla fotografów ślubnych brytyjskiego gwiazdora reality TV wzbudza oburzenie i szyderczy śmiech

Jay Hutton, jeden z artystów prowadzących popularne w Wielkiej Brytanii reality show „Tattoo Fixers” spotkał się w ostatnim czasie z falą krytyki, gdy londyński fotograf Tim Easton podzielił się ze światem propozycją otrzymaną od jego przedstawicieli. Dotyczyła ona pracy w charakterze fotografa ślubnego – oczywiście za darmo. Lub też raczej za „bezcenną wartość promocyjną, jaką zapewnia obecność w mediach społecznościowych”. Reakcja osób pracujących w branży ślubnej była łatwa do przewidzenia, choć pojawiły się też bardziej przygnębiające refleksje i wnioski.

Kto jak kto, ale osoba prowadząca popularny program telewizyjny powinna znać wartość pracy fotografów i operatorów filmowych. Prawda? Jak się okazuje, nie do końca. Dowodem na to może być propozycja, jaką brytyjski celebryta Jay Hutton złożył za pośrednictwem swoich przedstawicieli sporej grupie fotografów działających na terenie Londynu. Jest w niej mowa o "wartości promocyjnej", "rozpoznawalności", "ekspozycji", "zwrocie kosztów" i wszystko to, co wielu fotografów dobrze zna z anegdot na temat piekielnych klientów i ich oczekiwań. Tyle tylko, że tym razem propozycja taka padła ze strony kogoś, po którym należałoby się tego spodziewać w najmniejszym stopniu.