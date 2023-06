Niebezpieczeństwa AI okiem jej ojca chrzestnego

Człowiek uznawany za jednego z „ojców chrzestnych sztucznej inteligencji” zrezygnował niedawno ze stanowiska w Google i udzielił wywiadu, w którym wyraża ubolewanie nad tym, jak wygląda rozwój sztucznej inteligencji.



Jakie zagrożenia niesie sztuczna inteligencja?

75-letni Geoffrey Hinton spędził życie pracując nad sieciami neuronowymi, systemem matematycznym, który doprowadził do powstania generatywnych modeli sztucznej inteligencji, takich jak generatory tekstu na obraz (np. Midjourney) czy aplikacje lingwistyczne, takie jak np. ChatGPT. W opublikowanym wywiadzie w New York Times Hinton wyraża ubolewanie, że przyczynił się do tej technologii, niemniej zwraca uwagę, że "gdybym ja tego nie zrobił, zrobiłby to ktoś inny".