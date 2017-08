Ojciec z synem w samochodzie Aston Martin na Islandii - wyśmienita cyfrowa manipulacja

Znany Czytelnikom SwiatObrazu.pl Adrian Sommeling - fotograf, artysta, grafik i projektant stron internetowych, mieszkający i pracujący w Holandii, przedstawił swoją nową pracę. A wraz z nią krótki film pokazujący, jak powstał obraz krok po kroku. Choć samo obejrzenie filmu nie sprawi, że widz będzie w stanie natychmiast stworzyć podobne fotomontaże, to jednak dostarcza wystarczających informacji, aby zrozumieć różnicę między dobrą cyfrową manipulacją, która naśladuje rzeczywistość od tej, która jest jedynie jest krzywym odbiciem.

Wszystkie filmy zza kulis powstania zdjęć to sposób na obserwowanie procesu myślowego innych fotografów i retuszerów, a co za tym idzie rozwoju swoich umiejętności. Ilość narzędzi podczas postprodukcji jest ograniczona, a to co odróżnia jeden prace od innych to dbałość o drobne szczegóły i sposób wykorzystania dostępnych technik.