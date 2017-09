Oki Pro8432WT - premiera drukarki do druku w bieli

Pro8432WT to najnowszy model drukarki Oki wykorzystujący technologię druku w bieli. Urządzenie przeznaczone jest dla tych, którzy poszukują urządzenia do drukowania na żądanie m.in. materiałów promocyjnych, gadżetów, dekoracji, a także do innych zastosowań termotransferowych.

Pro8432WT drukuje na papierze w formatach od A6 do A3 i o gramaturze do 256 g/m² z wykorzystaniem białego tonera, zapewniając nawet najmniejszym drukarniom możliwości druku w najwyższej jakości. Oferuje funkcjonalność i wydajność, która została zwiększona dzięki dwóm dodatkowym kartridżom z białym tonerem w zestawie, pozwalającym na wydruk 13 000 białych stron. Wielopoziomowa technologii ProQ, toner Microfine High Definition w połączeniu z technologią LED zagwarantują wyraziste, ostre wydruki. To idealny model dla drukarni, agencji kreatywnych i innych firm, które na poważnie myślą o najwyższej jakości wydruku na szerokiej gamie nośników: od odzieży, po gadżety i elementy komunikacji wizualnej.