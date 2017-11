Olympus EyeTrek Insight EI-10 - inteligentna, fotograficzna przystawka do okularów przeznaczona do zastosowania w biznesie, przemyśle i laboratoriach

Olympus zaprezentował nowy aparat, który zdecydowanie różni się od dotychczas proponowanych przez firmę modeli. Olympus EyeTrek Insight EI-10 to inteligentne urządzenie, które jest kompatybilne z różnymi rodzajami okularów, w szczególności ochronnych i jest dedykowane do użytku w biznesie, przemyśle i laboratoriach. Rozdzielczość aparatu wynosi 2,4 MP (1992×1216 pikseli) i umożliwia rejestrowanie zdjęć i filmów. Ponadto urządzenie posiada wbudowany, zminiaturyzowany wyświetlacz OLED o rozdzielczości 640×400 pikseli.

Sprzęt ma nie tylko pozwalać na fotografowanie i filmowanie, ale również wykorzystywać aplikacje, które mogą usprawniać pracę w laboratoriach, fabrykach czy innych obiektach związanych z biznesem. Olympus zamierza nawiązać współpracę z twórcami oprogramowania, aby poszerzać funkcjonalność EyeTrek Insight EI-10. W wideo promującym produkt sugeruje zastosowanie go np. w logistyce lub pracach konserwatorskich, polegające na wyświetlaniu w polu widzenia użytkownika informacji dotyczących rozmieszczenia towarów w magazynie czy podpowiedzi związanych z obsługą urządzeń i dokonywaniem napraw. Łatwo sobie wyobrazić także inne, ciekawe rozwiązania. Urządzenie można obsługiwać za pomocą gestów wykonywanych palcem wskazującym. Według zapewnień producenta interfejs jest bardzo intuicyjny i pozwala na sprawną pracę.

