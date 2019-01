Olympus OM-D E-M1X - nowy flagowiec adresowany do profesjonalistów

Sytuacja na rynku bezlusterkowców jest wyjątkowo ciekawa i dynamiczna. Najnowszy flagowiec Olympusa potęguje tę sytuację. Model OM-D E-M1X jest adresowany do profesjonalistów, poszukujących lekkiego, kompaktowego, funkcjonalnego i wydajnego aparatu, który sprawdzi się w fotografii przyrodniczej, sportowej oraz w fotoreportażu. Tym co go wyróżnia na pierwszy rzut oka jest zintegrowany grip do fotografii pionowej, który umożliwia wygodne fotografowanie np. portretów, pozwalają przy tym na korzystanie z dwóch akumulatorów. Jednakże możliwości Olympusa OM-D E-M1X charakteryzuje nie tylko konstrukcja obudowy, ale również znakomite parametry.



Olympus OM-D E-M1X - gotowość do działania w każdej sytuacji Olympus OM-D E-M1X został stworzony z myślą o sprostaniu wymaganiom, które stawiają przed aparatami profesjonalni użytkownicy. Producent postanowił stworzyć konstrukcję, która wyglądem przypomina zaawansowane lustrzanki cyfrowe, na stałe wyposażone w grip pionowy. Takie rozwiązanie zwiększa komfort pracy nie tylko przy zmianie orientacji aparatu, ale również wpływa na pewność chwytu i wygodą użytkowania. Dodatkowo daje miejsce na dwa akumulatory, które w przypadku flagowca Olympusa umożliwiają wykonanie około 2850 zdjęć (dzięki zastosowaniu portu USB-PD ładowanie obydwu baterii trwa tylko 2 godziny), co jest świetnym wynikiem w przypadku bezlusterkowców. Pomimo zastosowania dodatkowego gripu aparat wciąż oferuje kompaktowe rozmiary.