Pełna klatka nie jest dla wszystkich - przedstawiciel Olympusa zdradza strategię

Aki Murata pełniący funkcję wiceprezesa do spraw sprzedaży i marketingu Olympusa udzielił wywiadu portalowi DPReview - Rozmowa skupiła się przede wszystkim na tym, jak producent aparatów z systemem Micro 4/3 zamierza rywalizować z pełnoklatkowymi modelami konkurencji.



Jednym z ciekawszych stwierdzeń jest, iż "pełna klatka nie jest dla wszystkich". Aki Murata podkreślił, że często pełnoklatkowy sensor jest nadmiernie promowany wśród osób, które go nie potrzebują. Przedstawiciel Olympusa przyznał, że pełnoklatkowa matryca sprawdzi się lepiej w wielu zadaniach, takich jak np. fotografowanie w bardzo słabym świetle lub podczas przygotowywania wydruków wielkoformatowych, ale jednocześnie podkreślił, iż "ważne jest, aby wszyscy fotografowie dobierali sprzęt, który jest im potrzebny". Jego zdaniem format Micro 4/3 w zupełności wystarczy wielu entuzjastom robienia zdjęć.

