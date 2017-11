Opakowanie kolekcjonerskiej edycji serialu "Stranger Things" zawiera fotografie wykorzystane bez zgody autora. Co na to Netflix?

Netflix wydał edycję kolekcjonerską serialu swojej produkcji zatytułowanego "Stranger Things", obejmującą płyty DVD i Blu-ray zawierające pierwszy sezon. Całość została zapakowana w ciekawe pudełko, imitujące opakowanie i kasetę VHS. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że jeden z internautów dostrzegł, iż internetowa wypożyczalnia bezprawnie użyła zdjęcia jego autorstwa.

Pochodzący z Australii Gough Lui na swojej prywatnej stronie umieścił post zatytułowany "Intro – Inside the VHS Cassette & VCR", w którym znalazły się fotografie przedstawiające zarówno obudowę, jak i wnętrze kasety VHS. To właśnie te obrazy posłużyły do stworzenia okładek edycji kolekcjonerskiej serialu. Porównując ze sobą zdjęcia, widać wyraźnie, że mają takie same refleksy świetlne i inne szczegóły, których podobieństwo nie jest rezultatem zbiegu okoliczności. Grafik przygotowujący okładkę serialu Neftlixa wprowadził modyfikacje polegające na dodaniu etykiety z logotypem serialu oraz skopiowaniu faktury kasety, tak aby pasowała do proporcji opakowania.