Oprogramowanie AI do retuszu działa tak skutecznie jak człowiek

Kolekcję dziewięciu wtyczek, które wykorzystują sztuczną inteligencję do skutecznego retuszowania zdjęć i programowanie określonych czynności retuszerskich, tak aby szybko zautomatyzować, to co normalnie zajęłoby mnóstwo czasu oferuje Retouch4.me.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Wtyczki, które zdecydowanie przyspieszają retusz zdjęć Dla wielu fotografów najbardziej czasochłonną częścią ich pracy nie jest faktycznie robienie zdjęć, ale ich późniejsza obróbka. Ten proces jest czasochłonny i wymaga pewnej ręki oraz dbałości o szczegóły. Na przestrzeni lat wiele firm próbowało usprawnić ten proces, dostarczając różne rozwiązania. Wielu twórców oprogramowania obiecuje, że ich aplikacje wyręczą ich właściwie z pracy, jednakże szybko okazuje się, że działania algorytmów pozostawia wiele do życzenia.