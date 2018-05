Optoma HD27e – uniwersalny projektor za rozsądne pieniądze

Projektor Optoma HD27e to wielkoformatowe kino Full HD dostępne za równowartość średniej klasy telewizora. Mocna lampa oraz dobra reprodukcja kolorów sprawiają, że HD27e poradzi sobie nawet w jasnym pomieszczeniu. Niewielka waga rzutnika pozwoli go wykorzystać także poza domem – choćby w kinie pod gołym niebem.

Nowy model projektora Full HD w ofercie marki Optoma to propozycja dla osób, które marzą o kinie domowym z prawdziwego zdarzenia, ale jednocześnie nie chcą przepłacać za funkcjonalność sprzętu z górnej półki. Model HD27e oferuje wysoką jasność lampy (3400 ANI lumenów), co pozwala na ustawienie projektora nawet w średnio zaciemnionym pomieszczeniu czy wykorzystanie go wieczorem do wyświetlania filmów "pod chmurką". Współczynnik kontrastu wynosi 25 000:1.