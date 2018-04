Optoma UHD40 - projektor kina domowego 4K. Znamy cenę

Projektor Optoma UHD40 to najnowsza propozycja dla koneserów domowej rozrywki w wysokiej rozdzielczości, wyróżniająca się przystępną ceną w segmencie projektorów 4K. Może być interesującą alternatywą dla dużych telewizorów. Urządzenie można już kupić w Polsce.

UHD40 jest projektorem o standardowym rzucie, ale ma stosunkowo szerokie możliwości instalacji. Urządzenie można umieścić już w odległości 1,2 metra od ekranu, jednak dzięki wsparciu dla rozdzielczości 4K projektor nawet z odległości 8 metrów jest w stanie wyświetlić obraz pełen szczegółów. Urządzenie nadaje się zarówno do klasycznego ustawienia na stopkach, jak i do podwieszenia na stałe pod sufitem. Współczynnik kontrastu wynosi 500 000:1.

Optoma UHD40 wykorzystuje lampę o mocy 240 W i jasności 2400 ANSI lumenów, o żywotności od 4000 godzin (maksymalna jasność), do nawet 15 000 godzin (tryb dynamiczny). W typowych domowych warunkach użytkowania może więc funkcjonować przez lata, bez konieczności serwisowania.

Optoma UHD40 to projektor oparty na technologii DLP. Daje użytkownikowi kinową jakość obrazu dzięki wsparciu dla rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pikseli, format 16:9). Obraz o szczegółowości ponad 8.3 miliona pikseli może być wyświetlany na przekątnej od 34 do 302 cali, w zależności od punktu instalacji urządzenia.

