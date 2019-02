Opuszczone dekadenckie włoskie pałace na zdjęciach

Przez prawie dziesięć lat francuski fotograf Thomas Jorion eksplorował Włochy, szukając dekadenckich, rozpadających się pałaców z XVIII i XIX wieku. Posługując się wielkoformatowym aparatem analogowym, Jorion unieśmiertelnia ostatnie ślady dawnej świetności tych budowli w serii zdjęć, zatytułowanej Veduta.

Każde z uchwyconych wnętrz ma swoją unikalną osobowość, którą fotograf znakomicie potrafił uchwycić, mimo rozpadających się murów. To właśnie indywidualność opuszczonych przestrzeni jest częścią tego, co motywuje Joriona do dalszych poszukiwań. "Na początku fotografowałem upadające pałace, aby zachować ślady miejsc, zanim znikną. Dopiero później zrozumiałem, że istnieje niezwykłe piękno, estetyka, wyłaniające się z kształtów, kolorów i świateł. Niekoniecznie szukam rozkładu, raczej patyny czasu."