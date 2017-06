Orgazm na zdjęciu. Czarno-białe fotografie szczytujących ludzi

Niemiecka artystka nie jest pierwszą, która za pomocą aparatu uwieczniła moment szczytowania. Zrobił to już choćby litewski fotograf Albert Pocej. „Jeśli fotograf mówi, że nie jest podglądaczem, jest idiotą” – zwykł mawiać Helmut Newton, fotograf, który nie uznawał tabu, gardził przyzwoitością i szybko zyskał opinię ekshibicjonisty oraz króla perwersji. Nie jest tajemnicą, że wśród pierwszych zdjęć, jakie zaczęły powstawać, gdy fotografia została wynaleziona, znalazły się zdjęcia erotyczne.

Dystrybuowane w mniej oficjalny sposób, były chętnie kolekcjonowane przez pasjonatów – nie wiadomo tylko, czy piękna kobiecego ciała, czy fotografii jako takiej… Wraz z popularyzacją fotografii i rozwojem jej technik, także tematyka erotyczna stawała się coraz bardziej obecna i to na coraz więcej sposobów.

