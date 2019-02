Oscary 2019: nastrojowe portrety gwiazd wykonane w oscarową noc

Oscary 2019 roku zapewne zostaną zapamiętane jako pierwsze bez gospodarza ceremonii, jednak miłośnicy fotografii mogą je też zapamiętać dzięki portretom Marka Seligera. Jak co roku, podczas przyjęcia organizowanego w oscarową noc przez Vanity Fair, fotograf zbudował studio fotograficzne i zaprosił największe światowe gwiazdy na sesje zdjęciowe. W jego wnętrzach znalazły się piękne detale, takie jak marmurowe schody, podłoga w kratę i okno inspirowane stylem art deco. Mark Seliger bawił się temperaturą oświetlenia, wykorzystując stworzoną przestrzeń do wykonania nastrojowych portretów.





Jednym z najbardziej niezwykłych portretów Seligera jest ujęcie Lady Gagi. Walczyła o Oscara w dwóch kategoriach - najlepszej aktorki i najlepszej piosenki. W "Narodzinach gwiazdy", wyreżyserowanych przez Bradleya Coopera, Gaga zagrała charyzmatyczną piosenkarkę Ally Maine. Utwór "Shallow" pochodzący z tego filmu to piosenka, za którą Gaga odebrała statuetkę. Na zdjęciu Seligera jest oświetlona ciepłym blaskiem, i ściskając statułetkę w dłoni patrzy w górę z zamkniętymi oczami, tak, jakby po prostu chłonęła emocje płynące z zasłużonej wygranej.

