Intymne portrety wykonane po Oscarowej gali - zobacz nastrojowe zdjęcia gwiazd ekranu

Jak co roku ceremonia przyznania filmowych Oscarów była okazją do wykonania wielu pamiątkowych portretów gwiazd kina. To także moment, w który błyszczeć próbują celebryci. Fotograf Mark Seliger i redakcja magazynu Vanity Fair przygotowała portrety ludzi znanych z ekranów. Zobacz 45 intymnych ujęć gwiazd "Oscary 2020" - to niezwykła lekcja sztuki portretu.



Studio portretowe przygotowywane przez Vanity Fair z okazji ceremonii wręczenia Oscarów zmienia się każdego roku. Podczas tej edycji była to spokojna, nastrojowa sesja utrzymana w delikatnych tonacjach i charakteryzująca się subtelnymi przejściami kolorystycznymi. Scena przygotowana dla słynnych modeli i modele wyglądała tak, jakby była wyjęta z innej epoki. Była na niej mini biblioteka czy stylowa kanapa. Wystrój imitowanego pomieszczenia można ująć utrzymany w stylistyce loftowej. Część portretów została wykonana jako intymne zbliżenia, natomiast w przypadku niektórych gwiazd widać większe wykorzystanie dostępnej przestrzeni (np. Fotografia Tracee Ellis Ross). Kadry głównie budowało światło wpadające przez okno (imitowane). Część gwiazd spogląda w jego kierunku, patrząc gdzieś w przestrzeń marzycielskim wzrokiem. Te spokojne i nastrojowe momenty są ciekawą przeciwwagą dla krzykliwego, kakofonicznego klimatu całej Oscarowej gali. Mark Seliger jest zresztą znany z takiego delikatnego i intymnego podejścia do fotografowanych przez siebie osób. Jak widać stosuje to niezależnie od tego, kto staje przed obiektywem, odsłaniając jego bardziej skrywaną naturę. Poniżej możesz zobaczyć wybrane portrety wykonane w Oscarową noc. Oscary 2020 - zobacz nastrojowe portrety Bong Joon Ho Oscary 2020 Laura Dern Oscary 2020 Renee Zellweger Oscary 2020 Taika Waititi Oscary 2020 Noah Baumbach and Greta Gerwig Oscary 2020 Cynthia Erivo Oscary 2020 Antonio Banderas Oscary 2020 Florence Pugh Oscary 2020 Hailey Bieber Oscary 2020 Billie Eilish Oscary 2020 Charlize Theron Oscary 2020 Kanye West and Kim Kardashian West Oscary 2020 Spike Lee Oscary 2020 Gal Gadot Oscary 2020 Reese Witherspoon Oscary 2020 Michael B. Jordan Oscary 2020 Chrissy Teigen and John Legend Oscary 2020 Olivia Wilde Oscary 2020 Maya Rudolph Oscary 2020 Scarlett Johansson Oscary 2020 Od lewej: Anita Hill, Maxine Waters, Ava DuVernay, Dwyane Wade, Lena Waithe, Rashida Jones, Shonda Rhimes, Janet Mock, Janizca Bravo, Tracee Ellis Ross, Gabrielle Union, Jeremy O. Harris. Oscary 2020 Tracee Ellis Ross Oscary 2020 Rami Malek and Lucy Boynton Oscary 2020 Martin Scorsese Oscary 2020 Gabrielle Union and Dwayne Wade Oscary 2020 Mindy Kaling and and BJ Novak Oscary 2020 Tessa Thompson Oscary 2020 Kylie Jenner Oscary 2020 Robert Deniro Oscary 2020 Billy Porter Oscary 2020 Kerry Washington Oscary 2020 Holland Taylor and Sarah Paulson Oscary 2020 Tom Ford Oscary 2020 Kaitlyn Dever Oscary 2020 Regina King Oscary 2020 Joe Manganiello and Sofia Vergara Oscary 2020 Salma Hayek Oscary 2020 Emily Ratajkowski Oscary 2020 Adam Scott Oscary 2020 Miles Teller and Keleigh Sperry Oscary 2020 Usher Oscary 2020 Jon Hamm Oscary 2020 Donatella Versace Oscary 2020 Rachel Brosnahan Oscary 2020 Pedro Almodovar Oscary 2020 Paris Jackson Oscary 2020 Reklama

Aparat fotograficzny w praktyce

Kluczowa jest dla mnie wiedza na temat mojego aparatu - muszę znać go tak dobrze, aby zupełnie nie myśleć o tym, co robię - mówi fotograf dzikiej przyrody Paul Nicklen. Dopiero wtedy, kiedy manualny aspekt posługiwania się aparatem będzie perfekcyjnie opanowany, i stworzymy własny sprzętowy ekosystem, przychodzi czas na swobodę tworzenia. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Autor: Mikołaj Konkiewicz