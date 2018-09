Ostatni dzień na odebranie wyprawki od redakcji: drugi e-kurs za 1 zł

Dziś ostatni dzień, kiedy zamawiając dowolny kurs fotografii online z oferty SwiatObrazu.pl, otrzymasz dostęp do kolejnego e-kursu za złotówkę.



Bez uporządkowanej wiedzy i regularnej nauki sztuki fotografii, trudno jest w pełni rozpalić twórczą iskrę. Nie ma przecież chyba nic bardziej frustrującego, niż gdy chcesz zrobić zdjęcie pięknego lawendowego pola, a raz za razem otrzymujesz płaską, bladofioletową plamę. Albo chcesz pokazać światu, jak piękne jest twoje dziecko, ale nie możesz zrobić mu porządnego zdjęcia. To niesamowite uczucie, kiedy możesz robić zdjęcia, które pokazują to, co widzisz i czujesz. Dołącz do Uczestników kursów fotografii online, przygotowanych przez redakcję SwiatObrazu.pl i wejdź na kolejny poziom sztuki fotografowania.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl