Ostatni moment, aby dołączyć do Uczestników e-kursu Kompozycja w fotografii. Z niższą ceną w zestawie prezentowym!

Radość fotografowania polega na dokonywaniu swobodnych wyborów: jeśli chcesz, możesz stosować klasyczne reguły. Ale równie dobrze możesz je naciągnąć do swoich potrzeb lub całkowicie zignorować. Jednak te decyzje możesz podejmować świadomie dopiero w momencie, kiedy będziesz miał wiedzę o możliwościach konstrukcji obrazu. E-kurs podzielony jest na lekcje, na które składają się zarówno e-booki, jak i filmy. W ramach poszczególnych części zachęcamy do tego, aby na moment przerwać czytanie i oglądanie i samodzielnie sprawdzić w praktyce zdobyte umiejętności. Dzięki temu jeszcze w trakcie trwania nauki będziesz mógł zaobserwować u siebie znaczną poprawę umiejętności fotograficznych i przekonać się, o ile lepiej rozumiesz zagadnienie kompozycji i jej roli w fotografii.

Zesta​w prezentowy

- e-kurs Kompozycja w fotografii

Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie · film szkoleniowy

- e-kurs Fotografowanie przyrody

Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe · dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz · dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

- Manfrotto Monopod Compact

Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach.

Program e-kursu Kompozycja w fotografii Lekcja 1

Kompozycja, czyli przepis na zdjęcie przemawiające do odbiorcy



Elementy składowe kompozycji zdjęcia

Klasyczne reguły kompozycji

Trójpodział i złoty podział

Podział ukośny i diagonalny

Schemat spirali

Kompozycja centralna i symetria

Ćwiczenia

Lekcja 2

Porady praktyczne

Od czego zacząć?

Odległość od obiektu

Krawędzie kadru

Kadr wieloplanowy

Ćwiczenia

Lekcja 3

Elementy wzmacniające kompozycję

Orientacja i proporcje kadru

Wzory i desenie

Kontrast

Barwa

Równowaga

Przestrzeń życiowa

Ćwiczenia

Lekcja 4

Perspektywa

Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia

Wpływ ogniskowej obiektywu na perspektywę obrazu

Obiektywy standardowe

Obiektywy szerokokątne

Obiektywy długoogniskowe

Obiektywy zmiennoogniskowe – kwestia nazewnictwa

Ćwiczenia

Lekcja 5

Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy

Ujęcia z poziomu twarzy (perspektywa klasyczna)

Ujęcia od góry (perspektywa ptasia)

Ujęcia z dołu (perspektywa psia i żabia)

Ryzyko związane z zadzieraniem aparatu w górę

Ujęcia z boku

Ujęcia z biodra

Sztuczna perspektywa i jej zastosowanie w zdjęciach trikowych

Łamanie reguł – co nam to daje?

Ćwiczenia