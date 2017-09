Ostatni moment, aby zgłosić zdjęcia do konkursu fotografii kulinarnej

Do 30 września 2017 roku można nadsyłać zdjęcia na konkurs fotografii kulinarnej "Od Kuchni". Gotowanie jest sztuką, jest zajęciem twórczym, efekty jednak są nietrwałe, dlatego coraz częściej chcemy jak najlepiej fotografować i dzielić się z innymi tym, co przygotowujemy w naszej kuchni. Serwis SwiatObrazu.pl wraz z wiodącymi producentami sprzętu dla fotografów: markami Eizo, Epson i Synology, zaprasza do udziału w konkursie fotografii kulinarnej.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. Konkurs trwa do 30 września 2017 roku Regulamin konkursu Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i z niecierpliwością oczekujemy na fotografie! Nagroda dla I miejsca - Eizo ColorEdge CG2420 Monitor LCD z matrycą 24,1" (61 cm) i kalibracją sprzętową - optymalna reprodukcja kolorów dla profesjonalistów. Stworzony specjalnie z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w fotografii, designie i postprodukcji. Oferuje wbudowany czujnik do automatycznej kalibracji, doskonałą reprodukcję kolorów zgodną ze standardami oraz wyjątkowo wysoki kontrast zapewniający odtwarzanie prawdziwej czerni. Wartość nagrody: 5700 zł. Więcej szczegółów... Nagroda dla II miejsca - Epson SureColor SC-P400 Profesjonalna drukarka fotograficzna A3+ SC-P400 to drukarka, która wykorzystuje profesjonalne atramenty pigmentowe i jest wyposażona w liczne złącza. Ponieważ doskonale nadaje się do tworzenia błyszczących odbitek w maksymalnym formacie A3+, jest wręcz idealna dla osób, które chcą poznać tajniki drukowania profesjonalnych fotografii. Ponadto jej obsługa jest niezwykle łatwa z uwagi na wiele różnych funkcji drukowania mobilnego i możliwość łatwego podłączenia do innych urządzeń. Wartość nagrody 2.433,47 zł. Więcej szczegółów... Nagroda dla III miejsca Kupon o wartości 600 zł do wykorzystania w serwisie wydrukujfotografie.pl Nagroda publiczności Synology DiskStation DS216+II Oferta małych serwerów NAS bezustannie się rozrasta. Oprócz zaawansowanych i rozbudowanych modeli coraz częściej można znaleźć tu też sprzęt mniejszy, bardziej przystępny cenowo i prostszy w konfiguracji, ale ciągle oferujący bardzo atrakcyjną funkcjonalność. Do tego grona potentat w tej branży, firma Synology, zalicza jeden ze swoich nowszych produktów: dwudyskowy model DS216+II przeznaczony do wykorzystania w domu i małym biurze. Czytaj test wydajnościowy i recenzję. Serwer Synology DiskStation DS216+II to małe urządzenie o eleganckiej stylistyce. W przeciwieństwie do wielu sieciowych magazynów danych, sprzęt ten można bez obaw trzymać nawet w eksponowanym miejscu – nie będzie szpecił wnętrza, a z uwagi na pewne swoje cechy wybór lokalizacji zapewniającej łatwy dostęp do niego może być nawet wskazany.



Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl