Ostatnią rzeczą będzie obraz, a nie słowo, słowa umierają przed obrazami - Christa Wolf

Słowa Christy Wolf, niemieckiej pisarki to motto wystawy mistrzów fotografii na Camerimage. Festiwal Filmowy Camerimage i Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, we współpracy z diChroma photography w Madrycie, mają przyjemność zaprosić na wystawę kolekcji fotografii Loli Garrido IN THE STREAM OF TIME (W STRUMIENIU CZASU), ze specjalną prezentacją prac Lindy McCartney.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Od momentu powstania fotografii zainteresowanie tą dziedziną nie przestaje rosnąć. Będąc dla wielu widzów ulubionym artystycznym medium, stała się jednym z filarów współczesnej kultury. Festiwal CAMERIMAGE wielokrotnie w swej historii odwoływał się do wybitnych osiągnięć fotograficznych, które prezentował w ramach wystaw artystycznych, by wspomnieć chociażby niezapomniane portrety miejsc i ludzi autorstwa Jessiki Lange, fotokolaże Ryszarda Horowitza, dokumentację fotograficzną in situ Mike’a Figgisa, czy artystyczne portrety współczesnych celebrytów uchwycone przez Bryana Adamsa.