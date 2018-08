Ostatnie dni darmowej wysyłki. Sprawdź najbliższe terminy fotograficznych e-kursów

14.08.2018 r. Fotografowanie miasta nocą Każdy z Was pewnie nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

16.08.2018 r. E-szkoła aktu Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego. Zdobędziesz te umiejętności uczestnicząc w e-kursie "E-szkoła aktu".

17.04.2018 r. Aparat fotograficzny w praktyce, czyli jak wykorzystywać w pełni możliwości sprzętu Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi nie zawsze to ułatwia. A dopiero wtedy, kiedy manualny aspekt posługiwania się aparatem będzie perfekcyjnie opanowany, i stworzymy własny sprzętowy ekosystem, przychodzi czas na swobodę tworzenia.

dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie

20.08.2018 r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów.

21.08.2018 r. Fotografia i działalność gospodarcza Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele... Uwaga! Od 30.04.2018 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa: Prawo przedsiębiorców. Dotychczasowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przestaje obowiązywać. Dla osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą pojawiają się nowe możliwości - działalność nieewidencjonowana (działalność niskoprzychodowa bez konieczności opłacania składek, rejestracji itp.) i tzw. ulga na start - czyli działalność bez składek na ubezpieczenie społeczne. To pozwala każdemu na podjęcie działalności na próbę - i rezygnację w razie takiej decyzji bez żadnych negatywnych konsekwencji. Omawiamy szczegółowo te możliwości już w lekcji 1 e-kursu.

22.08.2018 r. E-szkoła portretu Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. Będziesz mógł stosować w praktyce całą gamę metod i technik, wypracowanych przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem.

23.08.2018 r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. A to wymaga wiedzy i ćwiczeń.

28.08.2018 r. Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - e-kurs rozszerzony Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa.

dodatek specjalny Po zakończeniu: certyfikat ukończenia e-kursu + płyta CD z materiałami i dodatkami Cena: 159,00 zł