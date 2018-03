Ostatnie dni promocji. Sprawdź jakie prezenty otrzymasz z kursami fotograficznymi do końca marca

Choć przyroda tej wiosny budzi się do życia dość powoli, to jednak przybywa nam energii i chęci do podejmowania nowych wyzwań fotograficznych. Dlatego przypominamy, że 31 marca kończymy klika promocji, które łączą niezbędną dawką wiedzy zawartą w kursach fotograficznych przygotowanych przez redakcję SwiatObrazu.pl oraz wyposażą fotografa w przydatne, najwyższej jakości akcesoria fotograficzne włoskiej marki Manfrotto.

Zestaw I: e-kurs Fotografowanie miasta nocą - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 3 lekcje w postaci e-booków · dodatek: e-book Fotografia uliczna e-kurs Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF Torba Manfrotto ALLEGRA 10 odporny na wstrząsy, wyjmowany wkład na lustrzankę cyfrową lub aparat z dodatkowym małym obiektywem · wodoodporna · spełnia standardy wielkości bagażu podręcznego w samolotach · kieszeń na netbooka 11 cali · waga: 750g Cena zestawu: 190 zł ZAMÓW JUŻ TERAZ Zestaw prezentowy zawiera II: e-kurs Fotografowanie przyrody - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe · dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz · dodatek specjalny: Zwierzęta domowe e-kurs Kompozycja w fotografii - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie · film szkoleniowy Manfrotto Monopod Compact Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach. Cena zestawu: 190 zł ZAMÓW JUŻ TERAZ Zestaw III: e-kurs Aparat fotograficzny w praktyce - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 6 lekcji w postaci e-booków · dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie · dodatek: Lampa błyskowa w praktyce. e-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 24 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch · dodatek: Montaż filmowy. torba Manfrotto Solo IV Przeznaczenie: lustrzanka z obiektywem 17-55 mm, wymiary wewnętrzne: 16 x 20 x 12 cm, wymiary zewnętrzne: 18 x 22 x 14,5 cm, kieszeń na statyw, zapięcie: zamek błyskawiczny, uchwyt ręczny, regulowany pasek na ramię, materiał: wodoodporny, waga: 0,27 kg, kolor: czarna. Cena zestawu: 190 zł ZAMÓW JUŻ TERAZ Zestaw IV: e-kurs E-szkoła portretu - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 18 lekcji w postaci e-booków · Certyfikat ukończenia · Płytę CD zawierającą materiały. Cana: 290 zł e-kurs Fotografia studyjna dla początkujących - szczegółowy program Uczestnicy otrzymują: 6 lekcji w postaci e-booków · dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio Cena: 89 zł Lampa ledowa Manfrotto Lumimuse 8 8 LEDów o wysokim stopniu odzwierciedlenia kolorów · Lampka LED mieszcząca się w kieszeni · Wygodna i estetyczna, zaprojektowana we Włoszech · Wbudowana bateria Li-Pol, ładowana przez port USB · W komplecie z głowicą kulową, dyfuzorem i filtrami Cena: 310 zł Cena zestawu: 499 zł Uwaga: oferta ważna do wyczerpania zapasów. ZAMÓW JUŻ TERAZ Lampa ledowa Manfrotto Lumimuse 8 Manfrotto Lumimuse 8 to niewielka lampka a bardzo dużych możliwościach. Niech nie zmylą was jej niewielkie rozmiary. Ledy SMT w połączeniu z zastosowanymi soczewkami dają zaskakującą jasność na poziomie 550 lux'ów. Wbudowany akumulator pozwala na ciągłą pracę przy pełnej jasności przez 60 minut. Ładowanie poprzez popularne gniazdo mini usb daje możliwość zasilenia akumulatora z gniazda w laptopie, zapalniczki samochodowej czy zasilacza sieciowego. Jednym przyciskiem sterujemy jasnością lampki (4 poziomy) oraz włączamy i wyłączamy lampkę. Temperatura barwowa światła 5600° K i CRI >92 gwarantują świetne odzwierciedlenie kolorów czyli jeszcze lepszą jakość zdjęć i filmów.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl