Kreatywne oświetlenie w fotografii - praktyczny poradnik

Proces nabywania nowej umiejętności może być dobrą zabawą. Pomyśl na przykład o tym, jak uczyłeś się wiązać buty. Najpierw ktoś wiązał je za Ciebie. Potem pokazano Ci, jak to zrobić. Po jakimś czasie okazało się, że nie potrzebujesz już przypominania, ponieważ wiązanie butów stało się czymś, co potrafisz robić instynktownie.



Uczenie się rozumienia natury światła wygląda podobnie. Na razie potrzebujesz wskazówek, które pomogą Ci w wykorzystywaniu go dla swojej korzyści, lecz wkrótce będziesz to robił odruchowo.

Zawsze oceniam światło, nawet gdy nie mam przy sobie aparatu — to najważniejszy element mojego stylu fotografowania. Powinieneś zacząć postrzegać świat w inny sposób. Musisz stać się badaczem światła. Gdy już opanujesz tajemną sztukę identyfikowania oświetlenia, które odgrywa rolę w fotografowanej przez Ciebie scenie, zainteresujesz się tym, jak mógłbyś je zmodyfikować z korzyścią dla siebie. Następnym krokiem jest wprowadzenie dodatkowych źródeł światła, dzięki którym osiągniesz oczekiwany efekt. Za pomocą oświetlenia możesz kierować uwagą oglądających.