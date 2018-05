Twarz jest zwierciadłem duszy – oszałamiające portrety fotografa architektury

Podczas 30 lat podróży po całym świecie belgijski fotograf Serge Anton zaintrygowany uduchowionymi ludźmi, których poznał podczas podróży do Azji i Afryki, postanowił uchwycić ich piękno. Rezultatem jest niezwykły album noszący tytuł Faces, będący zbiorem fotografii, które bez słów ukazują uniwersalną duchowość kultur na całym świecie.

Co ciekawe, Serge Anton specjalizuje się nie w portrecie, a w fotografii architektury i wnętrz. Jak sam przyznaje umiejętność tworzenia tak intymnych portretów pochodzi wyłącznie ze szczerej fascynacji ludzką naturą, czymś, co kultywuje od najmłodszych lat. "Od dzieciństwa fascynują mnie twarze. Wciąż je obserwuję, próbuję je odczytać, zrozumieć i poczuć co wyrażają. Jako dziecko czułem się dosłownie otoczony książkami o ludzkich twarzach."