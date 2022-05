Oszałamiający widok na Ziemię nagrany z wysokości 24 km

Aby uczcić Dzień Ziemi, zespół Hi-Impact L&D przymocował kamerę sportową Insta360 ONE X2 do balonu pogodowego i wysłał go w niebo, co pozwoliło uchwycić zachwycający widok Ziemi z wysokości ponad 24 kilometrów.



Kamera Insta360 nagrywała obraz z granicy kosmosu W grudniu ubiegłego roku zespół przeprowadził pierwsze próby, które potwierdziły, że możliwe jest wykorzystanie kamery Insta360 ONE X2 w tak ekstremalnym zadaniu. W tym konkretnym locie kamera znalazła się maksymalnie 24 650 metrów nad Ziemią, gdzie temperatura wynosi -45 stopni Celsjusza. Mimo tak trudnych warunków udało jej się zarejestrować zachwycające wideo.