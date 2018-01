Oto jak powstają oszukane zdjęcia zgłaszane do konkursów fotografii prasowej

Duże, a przy tym regularnie rozgrywające się wydarzenia, są dla wielu fotoreporterów okazją do wykonania przejmujących i po prostu ciekawych zdjęć. Są jednak i tacy, którzy widzą w tym okazję do łatwego osiągnięcia sukcesu i nie cofną się przed niczym, aby sobie to ułatwić. Pochodzący z Bangladeszu fotoreporter nagrał na filmie, jak grupa bliżej nieznanych fotografów reżyseruje emocjonalną scenę, z której zdjęcia zapewne wkrótce trafią do jakiejś gazety, albo zostaną zgłoszone na konkurs.

Fotografowie, którzy trafiają do Bangladeszu praktycznie wszędzie i zawsze mają sporo okazji do wykonania ciekawych zdjęć, choć w pewnych porach roku możliwości tych jest znacznie więcej. Dotyczy to w szczególności okresów corocznych pielgrzymek muzułmanów z okazji Bishwa Ijtema (odbywające się w mieście Tongi największe, pozbawione jakichkolwiek elementów politycznych, zgromadzenie muzułmanów – w 2010 roku 5 milionów wiernych) oraz święta Id al-Adha (dosł. "Święto Ofiarowania" upamiętniające ofiarę Abrahama / Ibrahima), kiedy to miliony ludzi udaje się w podróż. Jest też niestety całkiem spore grono fotografów, którzy nie zamierzają wypatrywać ciekawych kadrów, ale z upodobaniem i dla własnych korzyści aranżują sobie ciekawie wyglądające sytuacje.