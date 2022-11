Oto wszystko, co musisz wiedzieć o połączeniu Google Ads i SEO. Czas na podwójny zysk!

Pozycjonowanie stron internetowych oraz płatne kampanie Google Ads to dwa całkowicie różne od siebie sposoby na docieranie do potencjalnych partnerów biznesowych w wyszukiwarce. Mimo, iż obie metody nie są powiązane, ich połączenie może przynieść Ci podwójne korzyści biznesowe. I w tym przypadku mowa nie tylko o aspektach finansowych, ale również i wizerunkowych. Sprawdź nasz artykuł i zobacz dlaczego warto walczyć o szczyt organicznego rankingu, jednocześnie będąc obecnym na samej górze sponsorowanej karuzeli. Rozwiewamy wszystkie wątpliwości.



Szkodliwy wpływ Google Ads na pozycjonowanie to mit. Wyjaśniamy dlaczego

Wokół właśnie takiej hybrydy w ostatnich latach urosło wiele nieprawdziwych informacji. Jedna z nich głosi, że reklama sponsorowana mocno ogranicza efekty, jakie potencjalnie może przynieść pozycjonowanie stron w bezpłatnej sekcji wyszukiwarki. Jak zapewniają doświadczeni eksperci z agencji AFTERWEB, to totalna bzdura! Mało tego, oba kanały w zdecydowanej większości przypadków doskonale się uzupełniają. Warto pamiętać, że kampanie Google Ads umożliwiają natychmiastowe pojawienie się w rezultatach proponowanych użytkownikom sieci. Na pierwsze efekty pozycjonowania należy poczekać od kilku do nawet kilkunastu tygodni. Jako przedsiębiorca, w tym czasie nie możesz pozwolić sobie na całkowitą bezczynność i bierne oczekiwanie na poprawę organicznego rankingu. Zaprezentowanie strony internetowej w karuzeli sponsorowanej zacznie generować kliknięcia oraz zainteresowanie ofertą w czasie, kiedy trwa długa wspinaczka po kolejnych szczeblach bezpłatnych wyników. Wielu ekspertów doradzi Ci właśnie takie rozwiązanie na samym początku!

"Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych pozycjonowania stron internetowych jest duża uniwersalność tej metody. SEO w żaden sposób nie ogranicza alternatywnych źródeł docierania do potencjalnych Klientów. Idealnym tego przykładem jest chociażby współpraca na linii Google Ads – pozycjonowanie stron internetowych. Nie dość, że będzie do połączenie zalecane przez ekspertów, to jeszcze oba te kanały promocji w wyszukiwarce wzajemnie uzupełniają się. Decydują się na SEO możesz więc działać wielowymiarowo, dbając o wizerunek i wyniki finansowe przedsiębiorstwa."

Wykorzystaj dane z Google Ads do pozycjonowania. Tak zwiększysz efektywność SEO

Jako przydatną ciekawostkę należy uznać fakt, że pozycjonowanie stron internetowych oraz Google Ads uzupełniają się nie tylko w przypadku konieczności wyświetlenia komunikatu reklamowego w oknie wyszukiwarki. Panel administracyjny sponsorowanych linków jest w stanie dostarczyć wiele interesujących danych, które mogą poprawić skuteczność działań SEO. Chodzi chociażby o słowa kluczowe, hasła wyszukiwane przez potencjalnych Klientów czy skuteczność w docieraniu do nich na wybranych już frazach. Google Ads ocenia także stronę docelową reklamy oraz proponuje kilka zmian względem popularności komunikatów marketingowych wśród tysięcy internautów. Należy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na ich zachowania: w jakich godzinach reklama jest mocno popularna? Z jakich urządzeń przeważnie klikane są nagłówki w sekcji płatnej? Takie oraz wiele innych rekomendacji do pozycjonowania stron uzyskasz właśnie dzięki jednocześnie uruchomionej kampanii Google Ads.