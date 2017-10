Otwarcie międzynarodowej wystawy Eastreet 4

Otwarcie wystawy oraz premiera książki Eastreet 4 odbędzie się w piątek 20 października o godz. 19:00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W weekend otwarcia odbędą się także warsztaty, prezentacje autorskie, przegląd portfolio i oprowadzanie kuratorskie. W kolejnych tygodniach odbędzie się blok projekcji filmowych. Wystawa będzie czynna do 3 grudnia 2017 (wstęp wolny).

Eastreet to projekt poświęcony fotografii dokumentalnej z rejonu Europy Wschodniej. To największa inicjatywa tego typu w naszym kraju. Poprzednie edycje prezentowane były m.in. we Francji, Belgii, Chorwacji i Gruzji. Blisko 11 tys. zdjęć zgłoszono do najnowszej, czwartej już edycji Eastreet. Zespół kuratorów wybrał z nich 100 fotografii, wykonanych w 20 krajach przez autorów pochodzących z całego świata. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane w formie specjalnie zaaranżowanej wystawy, instalacji plenerowej oraz publikacji książkowej.